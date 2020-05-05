Мамаев рассказал, как ему удалось не сломаться после тюрьмы

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев сказал, что был уверен в себе после выхода из тюрьмы. Футболист, который тогда был игроком «Краснодара», получил тюремный срок по статьям «Побои» и «Хулиганство». Также по этому делу был осужден и форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий в аренде за «Сочи».

— Это просто черта характера. Как можно сдаться? Я попал в тюрьму, там никому не интересно, Мамаев я или кто. Я попал в те обстоятельства, в которых мне надо жить. Я тогда не думал, что у меня футбола не будет, еще чего-то. Я думал, что мне надо жить там и думать о своей семье. Я никогда не думал, что меня эта ситуация сломает. Мне не интересовало мнение чужих людей, потому что никто не знает ситуацию, в которой я был. Я был уверен в себе, что я из этой ситуации возьму только хорошее, — сказал Мамаев в разговоре с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки в прямом эфире Instagram.

31-летний Павел Мамаев в текущем сезоне провел один матч за «Ростов» и забил один мяч.