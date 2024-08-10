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Сегодня, 14:45

Хомуха объяснил, почему в матче «Краснодар» — ЦСКА будет высокое напряжение

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха предположил, в какой обстановке пройдет матч московской команды с «Краснодаром» в 4-м туре РПЛ.

«В этом матче будет высокое напряжение. У «Краснодара» недобор очков и худший старт за все время выступления в РПЛ. Поэтому думаю, что кубанцы приложат максимум усилий, чтобы забить. Но в то же время, будут оставлять много пространства за спиной, а у ЦСКА есть кому выбежать в атаку», — цитирует Хомуху Vprognoze.ru.

«Краснодар» примет ЦСКА в субботу, 10 августа. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

После 3-х туров чемпионата России армейцы набрали 7 очков и занимают третье место в турнирной таблице, «быки» с 3 очками располагаются на 12-й позиции.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Хомуха
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
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П
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Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
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Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
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Евгений Марков

Факел

 2 1 0
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Динамо

 2 1 0
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