Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прилетел в Краснодар. Об этом 31-летний игрок, который на этой неделе был освобожден из колонии в Белгородской области, сообщил во время прямого эфире в Instagram. Участие в трансляции также приняла и жена футболиста, которая осталась в Москве.

Ранее стало известно, что «Краснодар» намерен расторгнуть с Мамаевым действующий до конца этого года контракт.

Заявление «Краснодара» о расторжении контракта с Мамаевым рассмотрят до конца сентября