Мамаев не будет отбывать весь срок в "Бутырке"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев не будет пользоваться возможностью отбывания всего срока в СИЗО №2 "Бутырка", сообщил "СЭ" адвокат футболиста Игорь Бушманов.

8 мая Пресненский суд вынес обвинительный приговор Мамаеву, Александру Протосавицкому, а также Александру и Кириллу Кокориным. Двое первых были осуждены на 1 год и 5 месяцев исправительной колонии общего режима, Кокорины – на полтора года.

Существует практика, что осужденные имеют право написать заявление о желании отбывать наказание в СИЗО, если срок их заключение не превышает трех лет. Ранее Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина, сообщил, что его подзащитный таким правом пользоваться не будет.

– Не думаю, что кто-то из осужденных по этому делу пожелает воспользоваться этой возможностью. Во всяком случае, Павел точно такого заявления писать не будет,– сообщил Бушманов "СЭ". – Есть масса нюансов, по которым СИЗО хуже колонии. Например, даже работая в хозотряде человек содержится в камере, то есть фактически сохраняется тюремный режим, который предшествовал осуждению. Грубо говоря, в колонии более человеческие условия.

За мою 19-летнюю адвокатскую практику ни один моих подзащитных не изъявил желания остаться в СИЗО. (Александр Рогулев)