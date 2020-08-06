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Мамаев назвал курортом две недели в изоляции на базе «Ростова». Недавно у него были условия хуже

09:56
Павел Мамаев. Фото Виталий Тимкив.
Павел Мамаев. Фото Виталий Тимкив.
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев заявил, что без труда перенес то время, которое пришлось перенести на карантине.

— Я был в таких обстоятельствах, так что для меня это был курорт и отдых от суеты, — рассказал Мамаев в интервью YouTube-каналу Nobel. — Мы ничего не делали.

Я вставал, в номере занимались. Проснулся — позанимался. Нет никаких бытовых забот. Все вопросы — по телефону.

Конечно, когда пошли игры, это стало более ощутимо. Но мне карантин дался гораздо легче, чем ребятам.

В октябре 2018 года Павла Мамаева арестовали по обвинению в нанесении побоев и хулиганстве. В общей сложности в СИЗО и тюрьме он провел 11 месяцев.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=i3ahWeXqPMs

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