Мамаев и Кокорин не ответили на вопрос о матче "Краснодар" - "Зенит"

В Пресненском суде Москвы начинается новое слушание по существу дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Подсудимых доставили в зал, у журналистов была возможность задать им вопросы.

При этом ни форвард "Зенита", ни полузащитник "Краснодара" на вопрос корреспондента "СЭ" об ожиданиях от матчах своих команд в 24-м туре РПЛ в столице Кубани отвечать не стали. Мамаев прошел молча, а Кокорин что-то сказал себе под нос.

Кокорин, Мамаев, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий обвиняются по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Они стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в первой у ночного клуба пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, во второй – в кафе чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В Москву футболисты приехали из Санкт-Петербурга, где накануне "Зенит" победил "Краснодар" в первом круге чемпионата России-2018/19 - 2:1. Вернувшийся незадолго до этого в строй после травмы крестообразных связок колена Кокорин в той игре вышел на поле после перерыва, а Мамаев забил единственный гол гостей. (Александр Рогулев)

Суд Кокорина и Мамаева. Live!