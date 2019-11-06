Мама юного футболиста «Оренбурга» пожаловалась на условия в академии

Мама одного из футболистов из академии «Оренбурга» Ирина Аквилонова пожаловалась на условия. Она рассказала, что большую часть финансов выделяют родители.

— 4 раза в год, это однозначчно, у нас турниры на разных территориях. У нас город очень далеко находится, это Урал. Порой болельщики и игроки не знают, где находится Оренбург. Поэтому добираемся мы очень долго. Практически всегда поездом, с пересадками. Два дня пути — и мы у цели.

Для нас это значимо! И финансово это, конечно, для нас ощущается. потому что все турниры у нас проходят за счет родителей. Правду можно сказать, да? Условий у нас никаких нет! Мы занимаемся на арендуемом поле. Поле у нас только на улице. Своих манежей у нас нет.

То есть, территория холодная, поэтому почти все время зима. 3 месяца у нас теплые — мы занимаемся на улице. Но сейчас до ноября мы тоже занимались на улице. Потом переходим в зал, который тоже арендуется. И он очень маленького размера, не сравним даже с половиной поля, там 12 на 25 метров. И на этом деревянном полу парни у нас занимаются.

Вот эту игровую форму нам выдал клуб. На 3 или 4 размера больше. Одни шорты и две майки. Меняйте, говорят, чередуйте. Наверное, желание детей заниматься футболом, добиваться каких-то целей и результатов — вот ради этого мы и ездим. То есть, нам интересно то, чем заняты наши дети. Мы это стараемся поддержать. Да, финансово это бывает накладно. Но это они сейчас проиграли. А вы видели, когда они бегут с выигрышем? Блеск в глазах! Сияние! Радость! Они все бегут, обнимаются, целуются.