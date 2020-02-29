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Малком: «Зенит» заслуживал победы"

29 февраля 2020, 23:50

Нападающий «Зенита» Малком после матча 20-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Локомотива» отметил, что доволен своей игрой. По его словам, питерцы заслуживали победы.

— Думаю, что отыграл хорошо. Чувствую себя хорошо, — приводит слова Малкома сайт «Зенита». — Рад, что провел все 90 минут. Команда также провела хороший матч. Сильный соперник. Во втором тайме игра сложилась лучше, чем в первом. Допускали меньше брака, создавали голевые моменты.

Все меня поздравили, что я после такой паузы вышел на поле. Сейчас нужно работать, готовиться к среде и выигрывать.

— В первом тайме ни одна из команд не нанесла ударов по воротам. Почему?

— Играли две хорошие команды. Первый тайм получился закрытым. Ничего страшного, надо продолжать работать и побеждать в среду.

— Ничья — закономерный результат?

— Думаю, что «Зенит» заслуживал победы. Мы создали больше голевых моментов. Мы — «Зенит», клуб-гранд. Всегда стремимся побеждать. Это единственная наша цель.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/video/

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