Малком в стартовом составе «Зенита» на матч с «Сабуртало»
18:00
«Зенит» назвал стартовый состав на матч с грузинским «Сабуртало». В составе бразильский нападающий Малком, который восстановился после травмы.
Стартовый состав на матч #ЗенитСабуртало! ? pic.twitter.com/mxjWyYxqG0— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) February 6, 2020
«Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Осорио, Сантос, Мусаев, Барриос, Сутормин, Малком, Дриусси, Дзюба.
Матч начнется в 18.30 по московскому времени.
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