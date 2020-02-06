Малком в стартовом составе «Зенита» на матч с «Сабуртало»

«Зенит» назвал стартовый состав на матч с грузинским «Сабуртало». В составе бразильский нападающий Малком, который восстановился после травмы.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Осорио, Сантос, Мусаев, Барриос, Сутормин, Малком, Дриусси, Дзюба.

Матч начнется в 18.30 по московскому времени.