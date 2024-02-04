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4 февраля, 22:18

Малком: «Я уже почти полгода в Саудовской Аравии, сильно соскучился по «Зениту»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Зенита» Малком поделился впечатлениями от встречи с игроками петербургского клуба в Дохе.

«Конечно, это большое счастье — увидеть всех-всех, кто был рядом со мной. Я приехал в отель команды, и все встретили меня с таким радушием! Очень признателен за такой прием и хочу, чтобы все знали — я и моя семья любим вас всех не меньше и благодарим за поддержку на протяжении всей моей карьеры в «Зените»! — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Малкома.

Он также отметил, что соскучился по бывшим партнерам по команде.

«Мы ведь столько лет играли все вместе, целых четыре года! Это большой срок. Я уже почти полгода в Саудовской Аравии, сильно соскучился. Прошло время, но любовь и воспоминания о «Зените» самые разные, ведь в футболе бывает всякое, по-прежнему сильны. Но что бы ни происходило, всегда остается дружба, отношения между людьми. В памяти хранится только самое хорошее — об игроках, тренерском штабе, врачах. Обо всех!» — добавил футболист.

«Зенит» с 1 по 14 февраля проводит второй учебно-тренировочный сбор в Катаре. На выходных Малком побывал в тренировочном лагере петербургской команды в Дохе.

Малком с 2019 по 2023 год играл за «Зенит», вместе с которым стал четырехкратным чемпионом России. В августе 2023-го бразилец перешел в саудовский «Аль-Хиляль».

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-02-04-malkom-ya-vsegda-budu-sledit-za-zenitom-izdaleka-no-pristalno.htm
Малком Филипе (Малком)
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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Краснодар – Рубин
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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