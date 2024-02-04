Малком: «Я уже почти полгода в Саудовской Аравии, сильно соскучился по «Зениту»

Бывший нападающий «Зенита» Малком поделился впечатлениями от встречи с игроками петербургского клуба в Дохе.

«Конечно, это большое счастье — увидеть всех-всех, кто был рядом со мной. Я приехал в отель команды, и все встретили меня с таким радушием! Очень признателен за такой прием и хочу, чтобы все знали — я и моя семья любим вас всех не меньше и благодарим за поддержку на протяжении всей моей карьеры в «Зените»! — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Малкома.

Он также отметил, что соскучился по бывшим партнерам по команде.

«Мы ведь столько лет играли все вместе, целых четыре года! Это большой срок. Я уже почти полгода в Саудовской Аравии, сильно соскучился. Прошло время, но любовь и воспоминания о «Зените» самые разные, ведь в футболе бывает всякое, по-прежнему сильны. Но что бы ни происходило, всегда остается дружба, отношения между людьми. В памяти хранится только самое хорошее — об игроках, тренерском штабе, врачах. Обо всех!» — добавил футболист.

«Зенит» с 1 по 14 февраля проводит второй учебно-тренировочный сбор в Катаре. На выходных Малком побывал в тренировочном лагере петербургской команды в Дохе.

Малком с 2019 по 2023 год играл за «Зенит», вместе с которым стал четырехкратным чемпионом России. В августе 2023-го бразилец перешел в саудовский «Аль-Хиляль».