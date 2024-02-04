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4 февраля, 21:37

Чанов назвал Помазуна одним из лучших вратарей России на данный момент

Алина Савинова
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Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о возможном переходе вратаря «Урала» Ильи Помазуна в «Спартак».

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что 27-летний вратарь в ближайшее время может перейти в московскую команду. Однако агент футболиста опроверг эту информацию.

«Помазун вырос в «Урале», дошел до уровня вратаря сборной России. Он многое доказал. Помазун тот человек, о котором хотят услышать, когда уйдет Акинфеев. Как я понимаю, Илья не уйдет в «Спартак». Разговоры могут идти, но всегда много шума. Однозначно, Помазун один из лучших вратарей России сейчас. Знаю его с детства, понимаю его уровень и характер. Буду рад, если он будет и дальше развиваться. Но он и в «Урале» уже многое доказал. Представьте команду без него. Что тогда будет?» — цитирует Чанова Betonmobile.

Помазун выступает за «Урал» с июля 2021 года на правах аренды из ЦСКА. В текущем сезоне он провел за екатеринбургский клуб 22 матча, пропустил 32 мяча и 6 игр отстоял на ноль.

Источник: https://betonmobile.ru/chanov-pomazun-odin-iz-luchshih-vratarey-rossii-seychas
Вячеслав Чанов
Илья Помазун
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
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Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
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 6
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