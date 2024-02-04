Чанов назвал Помазуна одним из лучших вратарей России на данный момент

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о возможном переходе вратаря «Урала» Ильи Помазуна в «Спартак».

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что 27-летний вратарь в ближайшее время может перейти в московскую команду. Однако агент футболиста опроверг эту информацию.

«Помазун вырос в «Урале», дошел до уровня вратаря сборной России. Он многое доказал. Помазун тот человек, о котором хотят услышать, когда уйдет Акинфеев. Как я понимаю, Илья не уйдет в «Спартак». Разговоры могут идти, но всегда много шума. Однозначно, Помазун один из лучших вратарей России сейчас. Знаю его с детства, понимаю его уровень и характер. Буду рад, если он будет и дальше развиваться. Но он и в «Урале» уже многое доказал. Представьте команду без него. Что тогда будет?» — цитирует Чанова Betonmobile.

Помазун выступает за «Урал» с июля 2021 года на правах аренды из ЦСКА. В текущем сезоне он провел за екатеринбургский клуб 22 матча, пропустил 32 мяча и 6 игр отстоял на ноль.