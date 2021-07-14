Малком назвал «Зенит» единственным топ-клубом России

Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» признался, что хочет стать частью истории петербургского клуба.

— Для многих Лига чемпионов — это еще и шанс заявить о себе и перейти в топ-лигу. У вас есть такое желание? — вопрос Малкому.

— Нет, я совершенно об этом не думаю. Я футболист «Зенита» и думаю только о том, чтобы принести максимум пользы команде. Хочу стать частью истории «Зенита», доказать себе и болельщикам, что я здесь не просто так.

— Вы как-то назвали «Зенит» топ-клубом. А в России есть еще топ-клубы, на ваш взгляд?

— Для меня в России есть только один топ-клуб — это «Зенит». Никаких других топ-клубов я в премьер-лиге не вижу.

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