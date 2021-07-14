Малком назвал «Зенит» единственным топ-клубом России
Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» признался, что хочет стать частью истории петербургского клуба.
— Для многих Лига чемпионов — это еще и шанс заявить о себе и перейти в топ-лигу. У вас есть такое желание? — вопрос Малкому.
— Нет, я совершенно об этом не думаю. Я футболист «Зенита» и думаю только о том, чтобы принести максимум пользы команде. Хочу стать частью истории «Зенита», доказать себе и болельщикам, что я здесь не просто так.
— Вы как-то назвали «Зенит» топ-клубом. А в России есть еще топ-клубы, на ваш взгляд?
— Для меня в России есть только один топ-клуб — это «Зенит». Никаких других топ-клубов я в премьер-лиге не вижу.
Полностью интервью Малкома читайте на сайте «СЭ»
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/malkom-o-novom-sezone-rpl-zenite-v-lch-svoih-ambiciyah-koronaviruse-i-vakcinacii-olimpiade-i-rossii-v-bolshom-intervyu-1811963/
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