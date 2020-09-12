Малком: «Ближе познакомился с Москвой. Моя девушка в восторге от магазинов»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, как провел паузу на матчи сборных. По словам бразильца, ему удалось получше познакомиться с Москвой.

— Я ближе познакомился с Москвой. Раньше такой возможности не было — все время в отеле, когда приезжаем на матчи, на город толком не посмотреть, — цитирует официальный сайт «Зенита» Малкома. — А сейчас мы с семьей провели там несколько дней, гуляли, отдыхали. Было здорово. Удалось воспользоваться этим временем и восстановить силы, так что теперь мы более чем готовы к возобновлению чемпионата и настраиваемся только на победу. Это наша цель.

— Что больше всего понравилось в Москве?

— Там отличные рестораны, очень вкусная еда. Моя девушка была в восторге от магазинов и покупок. Для моей карточки это было не так уж хорошо, но мы здорово провели время. И теперь пора возвращаться в игру, побеждать и набирать очки, чтобы вернуть себе наше первое место.

— Каковы ожидания от предстоящего матча с «Арсеналом»?

— Игра будет сложной, потому что простых игр в футболе в принципе не осталось. У всех команд есть свои сильные стороны. Думаю, будет хороший матч, и надеюсь, что мы выйдем из него победителями.