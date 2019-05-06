Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов ​в ходе заседания Пресненского суда Москвы по инцидентам с участием игрока "Краснодара" и форварда "Зенита" Александра Кокорина​ зачитал информацию о состоянии сына футболиста и его супруги Аланы – Алекса Мамаева.

Согласно справке от 5.11.18: "Жалобы – беспокоят ночные кошмары, около 10 дней кричит во сне."

– Мальчик стал заикаться, – добавляет Бушманов о состоянии сына Мамаева.

Подсудимые обвиняются в участии в двух драках 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. (Александр Рогулев)

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