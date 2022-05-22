Гендиректор «СКА-Хабаровска» считает неправильным возможное решение на мораторий в РПЛ

Генеральный директор клуба «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев поделился мнением о возможном мораторий на вылет из Тинькофф РПЛ.

«Будем придерживаться регламента, который есть на сегодняшний день. Российский футбольный союз считает, что в РПЛ играют 16 команд, наверное, так и должно быть. Мы сейчас реально готовимся к стыкам, ждем эти матчи, я лично считаю, что больше команд — тоже хорошо, но тут не моя компетенция. Поймите, если расширят лигу, не факт, что будут стыковые матчи, а это вообще неправильно, мы прошли все ступени, добились определенного результата, потратили много сил, нам будет очень обидно», — приводит слова Кандалинцева ТАСС.

«СКА-Хабаровск» набрал 65 очков и занял четвертое место по итогам сезона ФНЛ-1. В стыковых матчах за право сыграть в элитном дивизионе хабаровчане должны встретиться с «Химками», расположившимися на 13-й строчке в РПЛ.

Первая игра между командами пройдет в среду, 25 мая, начало — 12:30 мск. Ответная встреча пройдет 28 мая.

24 мая состоится заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), который рассмотрит вопрос о возможном расширении лиги со следующего сезона.