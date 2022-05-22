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Гендиректор «СКА-Хабаровска» считает неправильным возможное решение на мораторий в РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор клуба «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев поделился мнением о возможном мораторий на вылет из Тинькофф РПЛ.

«Будем придерживаться регламента, который есть на сегодняшний день. Российский футбольный союз считает, что в РПЛ играют 16 команд, наверное, так и должно быть. Мы сейчас реально готовимся к стыкам, ждем эти матчи, я лично считаю, что больше команд — тоже хорошо, но тут не моя компетенция. Поймите, если расширят лигу, не факт, что будут стыковые матчи, а это вообще неправильно, мы прошли все ступени, добились определенного результата, потратили много сил, нам будет очень обидно», — приводит слова Кандалинцева ТАСС.

«СКА-Хабаровск» набрал 65 очков и занял четвертое место по итогам сезона ФНЛ-1. В стыковых матчах за право сыграть в элитном дивизионе хабаровчане должны встретиться с «Химками», расположившимися на 13-й строчке в РПЛ.

Первая игра между командами пройдет в среду, 25 мая, начало — 12:30 мск. Ответная встреча пройдет 28 мая.

24 мая состоится заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), который рассмотрит вопрос о возможном расширении лиги со следующего сезона.

Источник: https://tass.ru/sport/14695495

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Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Футбол
ФК СКА-Хабаровск
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1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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Химки – Зенит
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Рубин – Спартак
 1 : 0
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Кр. Советов – Ахмат
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