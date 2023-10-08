Малафеев похвалил голкипера «Зенита» Адамова за игру против «Сочи»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил дебют голкипера Дениса Адамова за сине-бело-голубых в РПЛ.

«Как казалось, первые минуты «Зенит» пытался найти свою игру, игра давалось не то, что трудно, но было видно, что приходилось отдавать много сил на всех позициях. В такой игре Денис хорошо проявил себя и подстраховал своих партнеров в нужные моменты», — приводит «Спорт День за Днем» слова Малафеева.

Также он ответил на вопрос, сможет ли Адамов заменить Михаила Кержакова в качестве основного вратаря в «Зените».

«Этот вопрос больше к Денису, к самому Мише и к Саше Васютину. Тренерский штаб проводит ротацию, и очень хорошо, что среди голкиперов в нашем клубе растет конкуренция», — добавил экс-игрок сине-бело-голубых.

25-летний Адамов вышел в составе «Зенита» на матч 11-го тура РПЛ против своего бывшего клуба «Сочи» (2:0). Он стал игроком команды из Санкт-Петербурга в июле, подписав контракт на четыре года с возможностью продления на один сезон.

Петербуржцы занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 20 очков.