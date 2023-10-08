Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:29

Малафеев похвалил голкипера «Зенита» Адамова за игру против «Сочи»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил дебют голкипера Дениса Адамова за сине-бело-голубых в РПЛ.

«Как казалось, первые минуты «Зенит» пытался найти свою игру, игра давалось не то, что трудно, но было видно, что приходилось отдавать много сил на всех позициях. В такой игре Денис хорошо проявил себя и подстраховал своих партнеров в нужные моменты», — приводит «Спорт День за Днем» слова Малафеева.

Также он ответил на вопрос, сможет ли Адамов заменить Михаила Кержакова в качестве основного вратаря в «Зените».

«Этот вопрос больше к Денису, к самому Мише и к Саше Васютину. Тренерский штаб проводит ротацию, и очень хорошо, что среди голкиперов в нашем клубе растет конкуренция», — добавил экс-игрок сине-бело-голубых.

25-летний Адамов вышел в составе «Зенита» на матч 11-го тура РПЛ против своего бывшего клуба «Сочи» (2:0). Он стал игроком команды из Санкт-Петербурга в июле, подписав контракт на четыре года с возможностью продления на один сезон.

Петербуржцы занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 20 очков.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/malafeev-pokhvalil-vratarya-zenita-adamova-za-igru-protiv-sochi
Вячеслав Малафеев
Денис Адамов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
Читайте также
Абаскаль: «Чувствую ли я поддержку руководства «Спартака»? Конечно»
Де Дзерби поддержал главного тренера «Ливерпуля» Клоппа в его критике английского судейства
Названа вероятная причина смерти клавишника группы «Руки вверх» Капырина
Al Jazeera сообщила о проникновении новых боевиков ХАМАС в израильский город Маген
Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
Мележиков — о ничьей в дерби: «Это не тот результат, который мы ожидали»
Агент Сафонов назвал причины лидерства «Краснодара» в РПЛ
Абаскаль: «Матч с ЦСКА был очень медленным. «Спартак» сильно замедлял игру в первом тайме»
Медина объяснил, почему отпраздновал гол в ворота ЦСКА
Федотов — о Медине: «Мы были вместе целый сезон. Думаю, это был хороший этап»
Федотов оценил прогресс Гайича: «Он появляется в тех эпизодах, где и должен быть»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федор Смолов пошутил в адрес журналиста после ничьей с «Факелом»: «Это вы штангу подговорили?»

«Рубин» минимально обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 1 : 0
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 2
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 0
8.10 16:30
Динамо – Факел
 0 : 0
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 2 : 2
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости