Федор Смолов пошутил в адрес журналиста после ничьей с «Факелом»: «Это вы штангу подговорили?»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов после матча 11-го тура РПЛ в матче с «Факелом» (0:0) пошутил в адрес журналиста.

На 75-й минуте Смолов не воспользовался возможностью забить гол и попал в штангу.

— Федор, вы перестали общаться, поэтому не забиваете больше.

— Это вы штангу подговорили? (Улыбается)

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками в 11 матчах.