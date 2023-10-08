«Рубин» минимально обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

«Рубин» на выезде обыграл «Ахмат» в матче 11-го тура чемпионата России — 1:0.

Единственный гол забил сербский полузащитник Никола Чумич на 34-й минуте.

Казанский клуб с 12 очками расположился на 10-й строчке. Грозненцы (12) идут на 11-м месте турнирной таблицы РПЛ.

21 октября в 12-м туре РПЛ «Рубин» сыграет с ЦСКА. «Ахмат» днем позже встретится с «Ростовом».