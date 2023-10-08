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Сегодня, 20:58

«Рубин» минимально обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Виктория Кравченко
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Игроки «Рубина».
Фото ФК «Рубин»

«Рубин» на выезде обыграл «Ахмат» в матче 11-го тура чемпионата России — 1:0.

Единственный гол забил сербский полузащитник Никола Чумич на 34-й минуте.

Казанский клуб с 12 очками расположился на 10-й строчке. Грозненцы (12) идут на 11-м месте турнирной таблицы РПЛ.

21 октября в 12-м туре РПЛ «Рубин» сыграет с ЦСКА. «Ахмат» днем позже встретится с «Ростовом».

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
08 окт, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:1
Рубин
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
3
22
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 1 : 0
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 2
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 0
8.10 16:30
Динамо – Факел
 0 : 0
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 2 : 2
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 0 : 1
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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