Малафеев поддержал челлендж с туалетной бумагой

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой. Он опубликовал видео в Twitter.

Чем только не приходилось играть в футбол ??? pic.twitter.com/xia0rHdIpy — Vyacheslav Malafeev (@malafeev16) March 18, 2020

Челлендж называется «оставайся дома». По его условиям, участник должен почеканить туалетной бумагой вместо мяча. Его запустили из-за пандемии коронавируса. В нем уже поучаствовали Себастьян Дриусси, Самюэль Жиго, Георгий Джикия, Серхио Рамос и другие.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 198 179 человек. Умерших — 7954, выздоровевших — 81 961. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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