Официальный Twitter «Матч ТВ» опубликовал момент интервью с вратарем «Спартака» Александром Максименко после победы над «Ротором» (1:0) в матче 5-го тура РПЛ.

22-летний россиянин был признан лучшим игроком встречи. Во время интервью с журналистом телеканала Максименко изменил выражение лица из-за микрофона, который едва не задел его лицо.

— Так должно быть? — спросил голкипер на видео.

В текущем сезоне Максименко провел 5 матчей за красно-белых и пропустил 4 гола.