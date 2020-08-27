Максименко испугался микрофона журналиста после матча «Ротор» — «Спартак»
19:09
Официальный Twitter «Матч ТВ» опубликовал момент интервью с вратарем «Спартака» Александром Максименко после победы над «Ротором» (1:0) в матче 5-го тура РПЛ.
22-летний россиянин был признан лучшим игроком встречи. Во время интервью с журналистом телеканала Максименко изменил выражение лица из-за микрофона, который едва не задел его лицо.
— Так должно быть? — спросил голкипер на видео.
В текущем сезоне Максименко провел 5 матчей за красно-белых и пропустил 4 гола.
??? Микрофон неожиданно изменил выражение лица Максименко ?— Матч ТВ (@MatchTV) August 27, 2020
? МАТЧ ПРЕМЬЕР pic.twitter.com/3UKvjrx3Ww
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