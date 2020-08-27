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Максименко испугался микрофона журналиста после матча «Ротор» — «Спартак»

19:09
Александр Максименко. Фото ФК «Спартак»
Александр Максименко. Фото ФК «Спартак»
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Официальный Twitter «Матч ТВ» опубликовал момент интервью с вратарем «Спартака» Александром Максименко после победы над «Ротором» (1:0) в матче 5-го тура РПЛ.

22-летний россиянин был признан лучшим игроком встречи. Во время интервью с журналистом телеканала Максименко изменил выражение лица из-за микрофона, который едва не задел его лицо.

— Так должно быть? — спросил голкипер на видео.

В текущем сезоне Максименко провел 5 матчей за красно-белых и пропустил 4 гола.

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