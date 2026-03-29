Сперцян может пропустить матч «Краснодара» с «Зенитом»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рискует не сыграть в матче против «Зенита» в 24-м туре РПЛ.

29 марта Сперцян пропустил товарищеский матч сборной Армении с Белоруссией (1:2). По словам главного тренера сборной Армении Егише Меликяна, футболист получил повреждение, а его восстановление займет около двух недель.

«Сперцян прошел медобследование, сделал МРТ, ничего серьезного нет, но на его восстановления необходимо около 2 недель. Он очень хотел сыграть, но впереди у нас важные матчи, он очень нужен нам там», — приводит слова Меликяна News.am.

«Краснодар» 12 апреля на выезде сыграет с «Зенитом». Перед этим «быки» встретятся с «Ахматом» в 23-м туре РПЛ (4 апреля) и московским «Динамо» в финале пути РПЛ FONBET Кубка России (8 апреля).

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