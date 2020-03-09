Максим Осипенко: «ЦСКА уже некуда было отступать»

Защитник «Ростова» Максим Осипенко рассказал о матче 21-го тура Тинькофф — чемпионата России с ЦСКА (3:2). По его словам, пришлось понервничать даже при игре в большинстве.

— Что случилось в эпизоде с травмой Чистякова?

— Так получилось, что я его не видел, он хоть и крикнул «я», но шум стадиона всё заглушил и я его задел. Просто недопонимание, много болельщиков, не слышно было подсказ.

— А как получилось, что вы с Байрамяном подарили мяч Сигурдссону, когда ЦСКА открыл счет?

— Там Хорик мяч не принял, я подсказал что играю, но он опять же не услышал это из-за шума, и Сигурдссон убежал. Мы хоть и догнали его, но он все же забил — можно сказать, что случайно.

— Дебют за «Ростов» на домашней арене у вас вышел своеобразный — победа, но с автоголом...

— Так-то все нормально было, ошибок игровых особо не было. Ну автогол — ну бывает такое, что сделаешь.

— Что Карпин сказал команде после матча?

— Еще ничего, он вот только сейчас вернулся с пресс-конференции. На разборе уже скажет, думаю.

— Какие изменения были внесены, когда вы оказались в большинстве?

— Продолжали так же играть в свою игру, ничего не меняли. Сами себе в итоге конечно привезли проблем, но главное — взяли три очка. Потом никому уже не будет интересно, выиграли ли мы там 3:2, 4:1 или еще как-то.

— ЦСКА после утомительного матча на кубок и без двух игроков все же смог создать вам проблемы...

— Им уже некуда было отступать, вот они и шли вперед. Мы при 3:1 несколько остановились, а они, забив второй, завелись. У нас волнение появилось какое-то. Но самое главное — выиграли. (Юрий Плохотниченко)