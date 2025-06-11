Митрофанов: «Пари НН» вылетел в первую лигу. У РФС есть разные варианты замены «Химок»

Митрофанов намекнул, что «Пари НН» может не остаться в РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал подробности выбора команды, которая в следующем сезоне будет выступать в РПЛ вместо «Химок».

«Когда будет решение по «Пари НН»? Почему по «Пари НН»? По составу участников следующего сезона. РФС в соответствии с регламентом запрашивает мнения РПЛ и ФНЛ. Дальше решение принимается уполномоченным органом РФС, в настоящий момент оно в стадии принятия. РФС объявит о принятом решении», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Также генеральный секретарь РФС отметил, что «Пари НН» по спортивному принципу вылетел в первую лигу.

«Клуб по спортивному принципу вылетел в первую лигу. Дальше исполком РФС будет принимать решение. Есть разные варианты. Определение состава участников — исключительно компетенция исполкома РФС. Мы же говорим про юридическую составляющую», — сказал Митрофанов.

10 июня Митрофанов заявлял, что РФС продолжает рассматривать вопрос об утверждении состава участников РПЛ сезона-2025/26.

По итогам сезона-2024/25 занявшие 12-е место в чемпионате России «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Теперь РФС должен принять решение по замене команды. Клубы РПЛ и ФНЛ поддержали кандидатуру «Пари НН», который в стыковых матчах уступил «Сочи» (2:1, 1:3).