Горшков о переносе столетия «Зенита»: «Когда мы играли финал пути РПЛ, клубу было 99»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков поделился мнением о столетии петербургского клуба.

«На момент последнего тура, 24 мая, «Зениту» сколько лет было? 99. На следующий день было 100. Лично для меня 100 лет, когда тебе наступило 100. И дальше следующий год — юбилейный. Как можно, когда тебе 99, праздновать 100?

Когда мы играли финал пути РПЛ, «Зениту» было 99», — цитирует Горшкова «Чемпионат».

«Зенит» изначально планировал отметить 100-летие в конце сезона-2024/25. Однако после того, как команда не смогла завоевать ни одного трофея во внутренних турнирах, возникли слухи о том, что празднование может быть перенесено на следующий сезон.