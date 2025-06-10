Митрофанов заявил, что решения о составе участников РПЛ следующего сезона пока нет

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что организация продолжает рассматривать вопрос об утверждении состава участников РПЛ сезона-2025/26.

«Бюро исполкома РФС сейчас рассматривает вопрос об утверждении состава участников РПЛ в следующем сезоне. Пока решения нет. Все зависит от членов бюро, нет возможности на них повлиять в плане сроков», — приводит ТАСС слова Митрофанова.

По итогам сезона-2024/25 из РПЛ напрямую вылетели «Оренбург» и «Факел», их заменят «Балтика» и «Торпедо», которые финишировали на первом и втором местах в первой лиге. Занявшие 12-е место в чемпионате России «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. РФС должен принять решение по замене команды в премьер-лиге. Клубы РПЛ и ФНЛ поддержали кандидатуру «Пари НН», который стал 13-м в минувшем сезоне высшего дивизиона страны и в стыковых матчах уступил «Сочи» (2:1, 1:3).