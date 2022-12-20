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Деменко: «Если «Зенит» не отпустит Клаудиньо, создаст себе больше проблем»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко прокомментировал возможной переход полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо в «Палмейрас».

Ранее сообщалось, что руководство бразильского клуба на этой неделе проведет переговоры с представителями «Зенита» по поводу трансфера 25-летнего полузащитника. Петербургский клуб хочет выручить от продажи Клаудиньо от 15 до 17 миллионов евро.

«Я думаю, что уход Клаудиньо в любом случае станет потерей для «Зенита». Другое дело, сейчас же непонятно, как выплатят деньги за трансфер. Вопрос к Клаудиньо, почему он принимает такое решение. Наверное, Сергей Богданович еще будет с ним разговаривать. Если Клаудиньо сейчас не отпустить, когда он очень хочет уйти, «Зенит» создаст себе еще больше проблем», — приводит слова Деменко «Спорт День за Днем».

В сезоне-2022/23 Клаудиньо забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 19 матчах за «Зенит». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро, контракт футболиста действует до конца июня 2027 года.

Источник: Спорт День за Днем
Клаудиньо
Максим Деменко
ФК Зенит
ФК Палмейрас
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Квинси Промес

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