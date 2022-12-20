Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:44

Баранник: «По нашим временам, если «Зенит» получит 15-17 миллионов евро за Клаудиньо, это будет совсем неплохо»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший полузащитник и тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник прокомментировал возможный уход полузащитника питерского клуба Клаудиньо в «Палмейрас».

— Может ли это быть началом исхода бразильцев из питерского клуба?

— Наверное, да. Удивительно, что они до этого никуда не ушли. Со временем это могло произойти. Почему «Палмейрас»? Здесь, наверное, есть какие-то нюансы. Сначала перейти в бразильский клуб, а оттуда, наверное, легче будет оформляться следующий трансфер, — приводит «РБ Спорт» слова Баранника.

— «Зенит» требует 15-17 миллионов евро за Клаудиньо. Это адекватная цена? Купили его за 12 миллионов.
— Считаю, что вполне. По нашим временам, если «Зенит» получит эти деньги, то это будет совсем неплохо.

— Уход Клаудиньо станет сильным ударом по «Зениту» в борьбе за пятый подряд чемпионский титул?
— Уход любого основного игрока не делает команду сильнее. Бразильцы определяли игру «Зенита» в первой части чемпионата России. Конечно, если будет цепная реакция и еще кто-то захочет уйти, это может отразиться. С другой стороны, у тех российских футболистов, которые считают себя звездами местного масштаба, будет возможность доказать, что они на нашем уровне лучше тех, с кем будут соревноваться.

Ранее издание Goal сообщило, что на этой неделе «Палмейрас» проведет переговоры с агентами Клаудиньо и «Зенитом». Текущий контракт бразильца с питерским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-barannik-esli-zenit-poluchit-15-17-millionov-evro-za-klaudin-o-e-to-budet-sovsem-neploho/
Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Дмитрий Баранник
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Рэпер Дрейк сделал ставку на Аргентину в финале ЧМ-2022 и проиграл 1 миллион долларов
Роналду не намерен завершать карьеру в сборной Португалии и хочет сыграть на ЧМ-2026
Сильный пожар разгорелся на нефтегазовом объекте под Харьковом
Эксперты назвали топ-5 причин отказа в ипотеке
Сунак призвал лишить Россию способности пополнять запасы оружия
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой — о награде Пиняева «Первая пятерка»: «Может его вдохновить, а может начаться звездная болезнь»

Деменко: «Если «Зенит» не отпустит Клаудиньо, создаст себе больше проблем»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости