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Дмитрий Булыкин: «Главное, чтобы Самошников захотел проявить себя в «Локомотиве»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный переход защитника «Рубина» Ильи Самошникова в «Локомотив».

«Сложно сейчас сказать, кто сможет помочь, а у кого вообще ничего не получится. Есть много примеров. Главное, чтобы у Самошникова была мотивация и большое желание проявить себя в команде. Если все это будет, то можно и из молодых ребят строить команду. Уверен, что в следующем сезоне молодежь, которую покупает «Локомотив» даст результат. Сейчас нужно время. Всегда говорил, что нужно делать ставку на молодых ребята, а еще желательно на своих воспитанников», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний защитник провел за «Рубин» 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 2,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-glavnoe-chtoby-u-samoshnikova-by-lo-zhelanie-proyavit-sebya-v-lokomotive/
Дмитрий Булыкин
Илья Самошников
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
0
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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