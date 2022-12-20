Дмитрий Булыкин: «Главное, чтобы Самошников захотел проявить себя в «Локомотиве»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный переход защитника «Рубина» Ильи Самошникова в «Локомотив».

«Сложно сейчас сказать, кто сможет помочь, а у кого вообще ничего не получится. Есть много примеров. Главное, чтобы у Самошникова была мотивация и большое желание проявить себя в команде. Если все это будет, то можно и из молодых ребят строить команду. Уверен, что в следующем сезоне молодежь, которую покупает «Локомотив» даст результат. Сейчас нужно время. Всегда говорил, что нужно делать ставку на молодых ребята, а еще желательно на своих воспитанников», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний защитник провел за «Рубин» 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 2,5 миллиона евро.