Мацуев на месте тренера «Спартака» попросил бы выкупить Мозеса

Пианист-виртуоз, заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал «СЭ» информацию о возможном выкупе Виктора Мозеса.

Ранее Антон Фетисов, директор департамента по связям с общественностью «Спартака», заявил, что решение по игроку будет принимать главный тренер летом текущего года.

— Судить о полезности Мозеса для «Спартака» пока рановато, так как он провел не так много матчей, но это игрок экстра-класса и избавляться от него так быстро не стоит, — сообщил Мацуев «СЭ». Очень много нюансов в этом трансфере. Будет ли вписываться Мозес в тактическую схему при новом тренере — большой вопрос.

Мозес — очень добротный и качественный футболист. Он много играл в Европе и может дать «Спартаку» очень важные качества на поле. Такие игроки на дороге не валяются — это факт. И если я был бы не пианистом, который играет Рахманинова и Чайковского, а главным тренером «Спартака», то я бы без вопросов оставил Мозеса в команде.

Виктор Мозес перешел в стан красно-белых из лондонского «Челси» осенью 2020 года на правах аренды с возможностью выкупа. Соглашение по игроку истекает летом 2021.



(Артем Бухаев)