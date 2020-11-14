Маклаков — о смерти Армена Джигарханяна: «Футболисты «Спартака» должны знать, что за этот клуб болели такие великие люди»
Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков в беседе с «СЭ» прокомментировал новость о смерти знаменитого актера Армена Джигарханяна.
— Это была личность, к которой не приклеилась грязь, создаваемая вокруг него журналистами. Мне лично он запомнится грандиозным, великим мастером и в театре, и в кино, — сказал Маклаков «СЭ». — Это личность, определяющая выбор профессии для многих звезд. Он открыл путь большому количеству актеров в понимании великого творчества.
К сожалению, мы с ним вместе снимались только один раз в Киеве. Мне рассказывали коллеги, что Джигарханян очень греб энергию. Это человек вне тусовки, чрезвычайно скромный, отзывчивый и добрый.
На матчах «Спартака» я его не видел в последнее время. Наверное, он уже плохо себя чувствовал. То, что он болел за «Спартак», еще раз подтверждает, что футболисты, выходящие на поле в форме нашего клуба, должны знать, что за него болели великие люди. Такие личности, которых любит вся страна. Это еще одна мера ответственности на плечах спартаковских футболистов. (Сергей Федоров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.