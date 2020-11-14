Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков в беседе с «СЭ» прокомментировал новость о смерти знаменитого актера Армена Джигарханяна.

— Это была личность, к которой не приклеилась грязь, создаваемая вокруг него журналистами. Мне лично он запомнится грандиозным, великим мастером и в театре, и в кино, — сказал Маклаков «СЭ». — Это личность, определяющая выбор профессии для многих звезд. Он открыл путь большому количеству актеров в понимании великого творчества.

К сожалению, мы с ним вместе снимались только один раз в Киеве. Мне рассказывали коллеги, что Джигарханян очень греб энергию. Это человек вне тусовки, чрезвычайно скромный, отзывчивый и добрый.

На матчах «Спартака» я его не видел в последнее время. Наверное, он уже плохо себя чувствовал. То, что он болел за «Спартак», еще раз подтверждает, что футболисты, выходящие на поле в форме нашего клуба, должны знать, что за него болели великие люди. Такие личности, которых любит вся страна. Это еще одна мера ответственности на плечах спартаковских футболистов. (Сергей Федоров)