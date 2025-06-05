Макаров покинет «Динамо»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Динамо» Денис Макаров покинет московский клуб в ходе летнего трансферного окна.

«Торпедо» является одним из претендентов на Макарова, полузащитник может быть арендован автозаводцами.

Контракт Макарова с «Динамо» заканчивается летом 2026 года, клуб не заинтересован в продлении соглашения.

В минувшем сезоне 27-летний россиянин провел 20 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.