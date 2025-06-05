Лука Джорджевич: «В российском футболе я Кокорина сейчас точно не вижу»

Экс-форвард «Зенита», а ныне игрок узбекистанской «Согдианы» Лука Джорджевич в интервью «СЭ» заявил, что нападающий «Ариса» Александр Кокорин вряд ли вернется в Россию в ближайшее время.

— В игре против «Ариса» я был в запасе, а в перерыве он встретил меня и говорит: «Пожалуйста, только не выходи на поле, а то сделаешь что-нибудь». В итоге я вышел, сыграл хорошо, поучаствовал в голевой атаке — и мы сравняли счет!

— По твоим ощущениям, Кокорин там кайфует и не планирует возвращаться в Россию?

— Да, там классная погода, много русских, Саша наслаждается жизнью. Не знаю, завершит ли он карьеру на Кипре, но в российском футболе я его сейчас точно не вижу, — сказал Джорджевич «СЭ».

Александру Кокорину 34 года, он играет за «Арис» с сезона-2022/23. За три года в команде россиянин провел 92 матча во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 17 результативных передач.