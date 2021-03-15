В Испании сообщают, что «Локомотив» и «Вильярреал» согласовали трансфер Иосифова
14:16
Полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов близок к переходу в «Вильярреал». Стороны уже согласовали трансфер 19-летнего футболиста, утверждает 15 матча AS.
Осталось утрясти последние нюансы сделки.
19-летний игрок присоединится к «Вильярреалу Б», но будет регулярно работать с основой.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Иосифов провел 5 матчей. Действующий контракт россиянина с «железнодорожниками» действует до лета 2022-го года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 250 тысяч евро.
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