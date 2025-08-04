Макарчук связал проблемы «Сочи» в начале сезона-2025/26 с самоотдачей и потерей концентрации
Полузащитник «Сочи» Артем Макарчук прокомментировал неудачный старт команды в сезоне-2025/26.
«С чем связываю слабые результаты «Сочи» на старте сезона? Сказать сложно. Если брать первую игру с «Локомотивом», то в целом мы неплохо играли. Большую часть времени был ничейный матч, но в последние семь минут мы подвели сами себя. Потеряли концентрацию. А в РПЛ если ты теряешь концентрацию, то вот и все — вот тебе сразу забивают гол. Так и возникли три гола за семь минут», — цитируют 29-летнего игрока «Известия».
По словам полузащитника, проблемы в игре «Сочи» не имеют системного характера. «Они в большей степени связаны с нашей самоотдачей, потерей концентрации и нашими ошибками. Это касается концовки матча с «Локомотивом» и почти всей игры с «Акроном», — сказал игрок.
Макарчук отметил, что при должной самоотдаче игроки «Сочи» добавят в игровых взаимодействиях.
Во 2-м туре РПЛ «Сочи» проиграл «Акрону» на выезде (0:4), в 1-м туре он уступил «Локомотиву» в гостевом матче (0:3).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2