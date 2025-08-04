Макарчук связал проблемы «Сочи» в начале сезона-2025/26 с самоотдачей и потерей концентрации

Полузащитник «Сочи» Артем Макарчук прокомментировал неудачный старт команды в сезоне-2025/26.

«С чем связываю слабые результаты «Сочи» на старте сезона? Сказать сложно. Если брать первую игру с «Локомотивом», то в целом мы неплохо играли. Большую часть времени был ничейный матч, но в последние семь минут мы подвели сами себя. Потеряли концентрацию. А в РПЛ если ты теряешь концентрацию, то вот и все — вот тебе сразу забивают гол. Так и возникли три гола за семь минут», — цитируют 29-летнего игрока «Известия».

По словам полузащитника, проблемы в игре «Сочи» не имеют системного характера. «Они в большей степени связаны с нашей самоотдачей, потерей концентрации и нашими ошибками. Это касается концовки матча с «Локомотивом» и почти всей игры с «Акроном», — сказал игрок.

Макарчук отметил, что при должной самоотдаче игроки «Сочи» добавят в игровых взаимодействиях.

Во 2-м туре РПЛ «Сочи» проиграл «Акрону» на выезде (0:4), в 1-м туре он уступил «Локомотиву» в гостевом матче (0:3).