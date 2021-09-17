«Ростов» поздравил Мамаева с днем рождения

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев 17 сентября отмечает день рождения. Хавбеку исполнилось 33 года.

«Сегодня 33 года исполняется полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву. Мы от всей души желаем Паше здоровья, успехов и больших побед! Будь счастлив!» — говорится в сообщении «Ростова».

Мамаев выступает за «Ростов» с 2020 года. Экс-игрок сборной России провел за ростовский клуб 24 матча, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу. Также Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА и «Краснодар».