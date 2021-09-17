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«Ростов» поздравил Мамаева с днем рождения

10:04
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев 17 сентября отмечает день рождения. Хавбеку исполнилось 33 года.

«Сегодня 33 года исполняется полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву. Мы от всей души желаем Паше здоровья, успехов и больших побед! Будь счастлив!» — говорится в сообщении «Ростова».

Мамаев выступает за «Ростов» с 2020 года. Экс-игрок сборной России провел за ростовский клуб 24 матча, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу. Также Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА и «Краснодар».

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Сергей Разин все материалы автора

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