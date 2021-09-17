«Ростов» поздравил Мамаева с днем рождения
10:04
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев 17 сентября отмечает день рождения. Хавбеку исполнилось 33 года.
«Сегодня 33 года исполняется полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву. Мы от всей души желаем Паше здоровья, успехов и больших побед! Будь счастлив!» — говорится в сообщении «Ростова».
Мамаев выступает за «Ростов» с 2020 года. Экс-игрок сборной России провел за ростовский клуб 24 матча, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу. Также Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА и «Краснодар».
Сегодня 3??3?? года исполняется полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву ?— Football Club Rostov (@rostovfc) September 17, 2021
Мы от всей души желаем Паше здоровья, успехов и больших побед!
Будь счастлив! ?? pic.twitter.com/129f650Idv
Читайте также
Хоркина отреагировала на высказывание Болгарской федерации художественной гимнастики в адрес Винер-Усмановой
«Те, кто считал, что с приходом Карпина сборная начнет феерить, — типичные дилетанты». Большое интервью Кержакова
«Его появление принесло динамизм и вдохновение». Что пишут во Франции про Головина после матча «Монако» — «Штурм»
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю