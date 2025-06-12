Глушаков об аресте Промеса: «Будет отвечать по закону, что тут поделаешь»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об аресте экс-форварда красно-белых Квинси Промеса.

В четверг, 12 июня стало известно, что футболиста задержали в Дубае. С большой долей вероятности игрок будет экстрадирован в Нидерланды.

«Понятно, что это наш большой друг и его жаль. Но есть законы и правила. Мы тут не в праве судить. Будет значит по закону отвечать, что тут поделаешь. Были ли надежды, что может обойтись? В нашем мире все возможно. Может, он хотел остаться жить в Дубае. Но сложилась такая ситуация», — сказал Глушаков «СЭ».

В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела: о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. 9 июня De Telegraaf сообщил, что Промес готов сотрудничать с судом и отбыть возможный срок.

33-летний Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В феврале прошлого года он был задержан в ОАЭ и не смог вылететь из страны с московской командой. Позже его арестовали по запросу нидерландской прокуратуры, а затем отпустили.

Сейчас Промес выступает за «Дубай Юнайтед» во втором по силе дивизионе чемпионата ОАЭ.