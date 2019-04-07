Магомед Оздоев: "Мой поцелуй Ракицкого – это маленькая традиция"

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев после ничьей с "Локомотивом" (1:1) рассказал о том, что его можно считать соавтором голов Ракицкого.

– Расскажите о чудодейственности магии вашего поцелуя на удачу в голову Ракицкого.

– Я думаю, это такая маленькая традиция. Я всегда уверен в исполнении Ракицкого. Как и вся команда. Потому что это игрок, который способен решить такой момент.

– В таком случае вас можно называть соавтором его мячей.

– Уже два раза получается.

– Только это работает только один раз за матч?

– Когда есть дистанция, я это понимаю и он тоже.

– Как вам первый тайм в исполнении "Зенита"?

– Думаю, что мы играли хорошо, выполняли все установки тренерского штаба, потому что у "Локомотива" особо не было моментов. Есть эпизоды, над которыми нашим игрокам надо еще поработать. Например, над завершением. Чтобы спокойно завершать моменты. В первом тайме у нас было три хороших момента. (Елена Григорьевская)

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