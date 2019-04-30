Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев признался, что с уважением относится к критике телекомментатора и бывшего футболиста Геннадия Орлова.

– Вы читаете то, что о вас пишут? Было много критики в ваш адрес – Геннадий Орлов, например, говорил, что вы – не уровень основного состава "Зенита".

– Честно – я всегда уважительно относился к Орлову, потому что он взрослый человек, и это его личное мнение. А еще могу сказать, что Геннадий Орлов, когда я играл в "Локомотиве", называл меня лучшим опорником России. Поэтому у меня нет вопросов – это работа такая: когда ты играешь хорошо, о тебе говорят хорошо, и наоборот. К этому нужно нормально относиться, просто есть некоторые вещи, которые нельзя говорить, существуют же рамки, – сказал Оздоев. (Егор Бычков)

В текущем сезоне Оздоев провел 21 матч в составе "Зенита", забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Полное интервью с Оздоевым читайте – здесь