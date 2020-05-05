Магомед Адиев: «Все ждут, как руководство «Ахмата» отреагирует на слова Шалимова»

Магомед Адиев, бывший помощник Игоря Шалимова по работе в «Ахмате», — о словах 51-летнего специалиста про дармоедов.

— Слова Игоря Михайловича, конечно, прозвучали резковато. Неприятная история... Причем для всех. Для простых людей, для футболистов. Считаю, такому медийному и узнаваемому человеку, как Шалимов, не стоило говорить такие вещи. На мой взгляд, Игорь Михайлович сейчас и сам сожалеет о случившемся.

— За время совместной работы с Шалимовым не почувствовали с его стороны какого-то высокомерия?

— Да я не так долго с ним работал, чтобы делать какие-то выводы. Всего неделю или даже дней пять. В принципе у меня с ним сложились нормальные отношения, чисто рабочие, профессиональные. Не заметил какого-то высокомерия с его стороны.

— Эти видео Шалимова не поставят крест на его тренерской карьере? Судя по комментариям в Инстаграм, для многих людей он «умер»...

— Конечно, определенный отпечаток эти высказывания наложат на его дальнейшую деятельность. Сейчас все ждут, как отреагирует руководство «Ахмата».

— Как?

— Какая-то реакция в любом случае последует. Возможно, весь этот негатив, который сейчас сложился вокруг Игоря Михайловича, может повлиять на ситуацию... Но мне бы не хотелось, чтобы все закончилось плохо. Шалимов был большим футболистом. Не хочу, чтобы его неосторожные слова сказались на тренерской карьере... (Виталий Айрапетов)

«Вы, каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж» (c)?



Тот самый скандальный спич Шалимова, который он уже удалил из Instagrampic.twitter.com/TyjnkfT3ni — Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 4, 2020

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