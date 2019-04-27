Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев дал комментарий перед матчем 26-го тура чемпионата России с "Ростовом".

- Команда соперников - организованная и схематичная, мы попытаемся наложить схему на схему и посмотрим, что выйдет, - сказал специалист в эфире телеканала Матч премьер. - У нас многие моменты добавились, например, владение мячом. Если раньше мы хуже всех владели мячом, то сейчас как то выравниваем. Сделали определенное движение вперед. У нас есть моменты, осталось только реализовать их. Может, их у нас не так много, как у других клубов. Я благодарен ребятам за высокую оценку, это очень приятно. Я их должник. То, что мы сохраняем теплые отношения, это дорогого стоит. У нас есть и хорошие моменты и плохие, как и в каждой команде, но все это остается в раздевалке.

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