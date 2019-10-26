Магомед Адиев: «Пока это не тот Глушаков, что блистал в чемпионском «Спартаке»

Экс-главный тренер «Анжи» Магомед Адиев, всего десять дней проработавший в тренерском штабе «Ахмата», в интервью «СЭ» заявил, что при удачном раскладе грозненская команда может завоевать путевку в Лигу Европы. После 13 туров «Ахмат» с 12 очками расположился в зоне стыковых матчей на 14-й позиции.

— И в «Краснодаре», и в «Химках» Шалимов выстраивал комбинационный футбол. Низом, в одно-два касания, «стеночки», забегания... В «Ахмате» с нынешним подбором игроков это актуально?

— Почему нет? Состав-то неплохой. Семенов играет за сборную России, Анхель — за Венесуэлу. Сильные исполнители и в середине поля — Иванов, Глушаков, Исмаэл. Плюс Швец, который еще недавно привлекался в сборную, был интересен «Зениту» и «Спартаку». На флангах — Роши и Бериша, в их мастерстве тоже сомневаться не приходится. Словом, есть костяк, вокруг которого можно лепить команду. До медалей «Ахмат» вряд ли дотянется, но в Лигу Европы при удачном раскладе попасть реально.

— В каком состоянии нашли Глушакова?

— Ничего плохого про Дениса сказать не могу. Да, пока это не тот Глушаков, что блистал в чемпионском «Спартаке». Виной всему скомканная предсезонка. Одна травма, вторая, много пропустил. Но на тренировках пашет, как вол, делает все, чтобы поскорее набрать оптимальные кондиции. Видно, парень амбициозный, перешел в «Ахмат» не для того, чтобы бороться за выживание.

— Зато Семенов незаметно превратился в основного защитника сборной.

— Андрей — игрок квалифицированный. Ему объективно было трудно выиграть конкуренцию у Игнашевича и Березуцких, потому что тренер всегда бросит в бой опытного футболиста, выступающего в Лиге чемпионов, а не пацана из «Ахмата». Но когда те ребята закончили, Семенов получил шанс — и расцвел. Чувствуется, каждый матч за сборную придает ему уверенность. Он стал лучше играть в пас, спокойно начинает атаки.

— Почему же с такой бандой «Ахмат» после 13 туров в зоне вылета?

— Я не знаю, как прежний тренерский штаб вел подготовку к сезону, что творилось в раздевалке. Глядя со стороны, возникало ощущение, что команде не хватает огня. Тишь да гладь. Это убивает! Во все времена «Ахмат» славился именно характером. В Грозном любому сопернику было сложно играть. Надеюсь, Шалимов сумеет встряхнуть игроков. (Александр Кружков)

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