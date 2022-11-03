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Сегодня, 13:33

Камоцци считает, что Абаскаль может стать лучшим тренером РПЛ сезона-2022/23

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Советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци назвал главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля лучшим тренером РПЛ на данный момент.

«Пока рано говорить, является ли Абаскаль лучшим тренером РПЛ в этом году. Концовка сезона это покажет. Но, безусловно, Гильермо может им стать, если команда будет и дальше показывать хорошую игру и приносить результат. На данный момент лучшими являются тренеры первых четырех команд лиги. В конце сезона мы узнаем, кто действительно сильнейший», — приводит слова Абаскаля «РБ Спорт».

После 15 раундов «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Лидирует «Зенит» — 39 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-abaskal-mozhet-stat-luchshim-trenerom-rpl-sezona-2022-2023/
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 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
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 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
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13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
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 - : -
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 11
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Зенит

 11
П
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