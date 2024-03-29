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Сегодня, 10:33

Магаль — о бюджете «Факела»: «Деньги в футболе играют большую роль? Мы выходим и доказываем»

Зарина Халимхонова
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Полузащитник «Факела» Руслан Магаль рассказал «СЭ», как клубу из Воронежа удается достойно играть в РПЛ. У воронежцев один из самых маленьких бюджетов в премьер-лиге.

«По-вашему, деньги играют в футболе большую роль? На поле выходят футболисты, а не деньги. Мы выходим и доказываем. Нам без разницы, у кого какой бюджет. Никто не считает, у кого сколько денег. Конкретная игра, и все», — сказал Магаль.

«Факел» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей — 1 победа и 3 ничьих. Воронежцы набрали 25 очков и занимают 11-ю строчку в таблице чемпионата России.

31 марта в 22-м туре «Факел» дома примет «Оренбург».

Футбол
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Рубин – Ахмат
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31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
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Квинси Промес

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И К Ж
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