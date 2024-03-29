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Сегодня, 10:55

Дьяков рассказал, чего ждет от матча «Динамо» с «Ростовом»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков рассказал о предстоящем матче столичной команды против «Ростова» в 22-м туре РПЛ. Игра пройдет в Москве сегодня и начнется в 19:30 мск.

«Кто фаворит? Конечно, «Динамо». Команда играет дома плюс ведет борьбу за чемпионство. Все-таки динамовские футболисты более мотивированы в такой ситуации, нежели команда, которая идет в середине турнирной таблицы. Потому что «Ростову» не грозит вылет, зона стыков, какие-то призовые места. Конечно, ростовчане выйдут играть на победу или будут стараться не проиграть. Но все-таки у «Динамо» заряженность на победу будет больше, потому что есть шанс на чемпионство и сейчас каждое очко на вес золота», — сказал Дьяков «РБ Спорт».

«Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 27 очками идет десятым.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-d-yakov-dinamo-favorit-v-matche-protiv-rostova/
Виталий Дьяков
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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П
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Пари Нижний Новгород

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