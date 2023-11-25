Мацуев — об игре «Спартака»: «Хочется, чтобы все в консерватории устаканилось»

Народный артист России и болельщик московского «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об игре «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

«В этом сезоне нас трясет. Оставшиеся три тура до паузы нужно рассматривать как гол в раздевалку. Мы сейчас говорим не о турнирных задачах, а об игре, которая должна стабилизироваться. Она была, а потом начались качели, которые нервируют всех болельщиков, но от этого мы не меньше болеем за команду. Хочется, чтобы все в консерватории устаканилось. До перерыва нужно выигрывать три матча — других вариантов нет! У нас прекрасный состав, который может решать любые задачи. И их надо решать», — сказал Мацуев «СЭ».

Матч 16-го тура РПЛ «Балтика» — «Спартак» пройдет сегодня, 25 ноября, на «Ростех Арене» и начнется в 19.45 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» идет шестым в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками. «Балтика» занимает 14-е место (12 очков).