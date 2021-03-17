Мацуев считает, что «Спартаку» нужно выиграть все оставшиеся матчи для чемпионства

Народный артист РФ, болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 23-го тура Тинькофф РПЛ между красно-белыми и «Уралом».

«Сразу сказал после окончания «Спартак» — «Динамо», что следующий матч будет не менее важным. Именно в таких играх с середняками, при всем уважении к «Уралу», который, кстати, нас обыгрывал, нужно собираться с не менее победным настроем, чем на «Краснодар» или «Динамо». Будет сложнейший матч. Всегда выезды таких команд — это очень упорная борьба во всех отношениях, тем более, при потерях Мозеса и Ларссона, основных игроков, которые в последних матчах делали результат. Обидно, что у них травма, но отступать пути нет. К счастью, у нас есть линия нападения: и Соболев, и Понсе, и Промес», — сказал Мацуев «СЭ».

Денис Мацуев считает, что если «Спартак» нацелен на чемпионство, то он должен добиваться победы в каждом матче — других вариантов нет.

«Если отпустить «Зенит» на 7 очков, то все уже будет понятно: интрига умрет в этом чемпионате. Нужно надеяться на осечки нашего конкурента и побеждать в каждом матче: ни шагу назад, как говорится», — добавил Мацуев.

Матч «Спартак» — «Урал» пройдет 18 марта на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.

(Екатерина Звенигородская)