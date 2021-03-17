«Зенит» пока не сможет участвовать в запуске системы добровольной идентификации болельщиков

РПЛ на официальном сайте объявила о запуске системы добровольной идентификации болельщиков. Как уточнили в пресс-службе лиги, «Зенит» пока не участвует в новой программе.

В Санкт-Петербурге просто не могут присоединиться к первому этапу введения Fan ID на российских соревнованиях по техническим причинам.

«Газпром Арена» активно готовится к приему матчей Евро-2020. Из-за подготовки стадиона, где будет действовать система Fan ID, в которую заложены иные технологические принципы, «Зенит» осуществляет продажу билетов на оставшиеся матчи Тинькофф РПЛ в обычном режиме и временно не участвует в тестировании системы добровольной идентификации.

После завершения турнира будет введена новая система для болельщиков.

Чемпионат Европы 2020 года, перенесенный на год из-за пандемии коронавируса, состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, включая Санкт-Петербург, который примет 4 матча турнира.

(Вячеслав Короткин)