Мачей Рыбус: «У ЦСКА вся команда в хорошей форме, не только Влашич и Фернандес»

Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус в интервью клубной пресс-службе рассказал о предстоящем дерби с ЦСКА в рамках 9-го тура Тинькофф РПЛ и соперничестве с Мариу Фернандесом.

— «Локомотив» не пропускает в трех последних матчах. За счет чего добились такой надежной игры в обороне?

— За счет работы на тренировках, конечно. Радует, что мы не пропускаем уже три матча подряд. Надеюсь, продолжим в том же духе. Но нужно добавить впереди, больше забивать и чаще побеждать.

— После матча с «Тамбовом» Смолов сказал, что победа добавит эмоций. Добавила?

— Да, нам нужна была эта победа перед дерби. Было важно обыграть «Тамбов» и настроиться на ЦСКА. Пора побеждать сериями — нам давно этого не хватает. Мы можем играть еще лучше, и все в команде это понимают. Надеюсь, против ЦСКА покажем свою лучшую игру, которая должна быть во всех матчах.

— Вы будете играть против Мариу Фернандеса. Уже разбирали его?

— Разбирать особо и не нужно. Я играл против Мариу еще за «Терек» и прекрасно его знаю. Это футболист высокого уровня, игрок сборной, так что против него всегда непросто. Но постараюсь сделать все, чтобы его остановить. Думаю, наши единоборства будут горячими, как и всегда. Против Фернандеса интересно играть.

— Кого еще выделите у ЦСКА?

— В хорошей форме Влашич, он лидер команды. Важно, чтобы мы не дали ему показать свои лучше качества. Это уже работа наших опорников, центральных защитников, всей линии обороны. Но у ЦСКА вся команда в хорошей форме, не только Влашич и Фернандес.

— Какой матч против ЦСКА запомнился больше всего?

— Наверное, последний, когда мы вышли в Лигу чемпионов. Самые свежие воспоминания. Матчи с ЦСКА всегда равные. В дерби нет фаворитов.