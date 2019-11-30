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Мачей Рыбус: «Соперники по группе Лиги чемпионов более высокого уровня, но это уже история»

18:24

Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус поделился мыслями по поводу вылета из Лиги чемпионов, а также предстоящего матча 18-го тура РПЛ против «Динамо».

— Обидно, что проиграли «Байеру». Не везет, что в двух домашних играх пропускаем быстрый гол, — сказал Рыбус в интервью пресс-службе клуба. — Наши соперники по группе чуть более высокого уровня, поэтому мы из группы не вышли.

Но это уже история, в воскресенье важная игра для нас, для болельщиков. «Динамо» набрало хорошую форму, нас ждет непростой матч.

То, что мы вылетели из еврокубков, не мешает в чемпионате. Хотим достойно выступить в двух оставшихся матчах года и хорошо его завершить.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=OQXaFOG2CmU&feature=emb_title

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