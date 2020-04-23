Люк Зоа: «После избиения в Сокольниках «Спартак» предоставил мне телохранителя»

Бывший защитник «Спартака» Люк Зоа в интервью «СЭ» рассказал о том, как он в 2004 году был избит неизвестными в московском парке Сокольники.

— Вообще я боялся гулять по улицам из-за скинхэдов, — отметил камерунец. — Расскажу, как было в Сокольниках. Я собирался на тренировку с дублем, автобус на базу отходил от станции метро. Я пришел пораньше, сел на скамейку в парке. Вдруг ко мне подошли два парня, а за скамейку — еще один. Я посмотрел на тех, кто спереди, один из них ответил что-то вроде: «Ты чего на меня уставился?» И сразу же меня повалили на землю и начали избивать ногами. Я пытался встать, но у меня не получалось. В итоге они убежали, а мне быстро вызвали скорую помощь прохожие. Поставили диагноз: сотрясение мозга. Я потом несколько недель не мог тренироваться.

— Хулиганов нашли?

— Нет. Но «Спартак» после этого предоставил мне телохранителя на пару недель. Он сопровождал меня, когда я выходил из дома — такой крепкий русский парень. После этого больше ко мне никто не подходил. (Гоша Чернов)

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